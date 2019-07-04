Аваков обсудил с министром обороны Канады возможности поставки вооружения Украине

Новости Украины: Украина готовит контракт с Канадой на поставки бронетехники.

Украина работает над заключением с Канадой контракта на поставку бронированной техники.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков после встречи с министром обороны Канады Харджитом Сингх Саджаном.

"Мы встретились с министром обороны Канады, на которой обсуждались вопросы военного взаимодействия, в том числе закупки летального оружия. Мы обсудили конкретные дела о новейших бронемашинах и некоторых компонентах вооружения", - сказал Аваков.

По его словам, на согласование всех деталей и достижение окончательных договоренностей может потребоваться несколько месяцев. "Речь идет о конкретном современном необходимом нам виде вооружения. Думаю, что за два-три месяца мы можем в деталях обсудить это и подписать контракт", - подчеркнул министр.

В Торонто со 2 июля продолжается третья международная конференция относительно реформ в Украине. В 2018 году подобное мероприятие состоялось в Копенгагене, а в 2017-м - в Лондоне. Главная цель конференции - ознакомить международных партнеров с достижениями Украины в проведении системных реформ, а также определить дальнейшие направления взаимодействия и практической помощи Украине на этом пути.

Для участия в конференции в Канаде с трехдневным визитом находились президент Владимир Зеленский, большая правительственная делегация во главе с первым вице-премьер-министром Степаном Кубивым, а также представители некоммерческого и частного секторов.