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Четверг, 04.07.2019
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Разумков о реинтеграции Донбасса: Шапкозакидательством мы заниматься не будем

Разумков о реинтеграции Донбасса: Шапкозакидательством мы заниматься не будем
12:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Разумков подчеркнул, что процесс реинтеграции Донбасса будет тяжелым и долгим.

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что процесс возвращения временно оккупированных территорий Донбасса будет тяжелым и долгим.

Об этом Разумков сказал во время круглого стола в Киеве.

"Тема временно оккупированных территорий, в первую очередь, Донбасса, к сожалению, актуальна на протяжении многих лет… Мне кажется, что на протяжении последних лет она часто была политической составляющей, которая не до конца была связана с реальной политикой по урегулированию ситуации на Донбассе", - отметил Разумков.

По его мнению, отдельные политические силы и их лидеры использовали тему Донбасса для личного пиара.

Разумков подчеркнул важность выработки информационной политики и стратегии по возврату временно оккупированных территорий.

"Это тяжелый процесс, это небыстрый процесс. Шапкозакидательством, в отличии от многих других, мы заниматься не будем. Мы не можем говорить, что проблема может быть решена завтра. Нет, это неправда. Нужно быть откровенным и перед собой, и перед украинским обществом, что это тяжелый процесс. Самое страшное – не все в этом процессе хотят реального урегулирования", - заявил лидер партии "Слуга народа".

Разумков подчеркнул, что есть ряд направлений и путей, которые Государству Украина нужно будет пройти, чтобы "снова и над Донецком, и над Луганском был украинский флаг, чтобы наши пограничники стояли на всей границе нашего государства в тех рамках, в которых его признает весь цивилизованный мир".

"Одним из важных аспектов является информационная политика… Ключевым видом вооружения в этой войне является информация", - подчеркнул он.

Разумков считает, что война на Донбассе – это "первая война, в которой информация стала основным видом вооружения и часто убивает гораздо сильнее и больнее, нежели это делают пули, снаряды или мины".

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Лидер "Слуги народа" сетует на то, что государство в информационном плане делает очень мало для возвращения Донбасса.

"В отношении временно оккупированных территорий нет информационной политики. Всю информацию, которую там получают, чаще всего из российских телеканалов", - добавил он.

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Донбасс, Реинтеграция, "Слуга народа", Дмитрий Разумков.
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