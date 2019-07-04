Разумков рассказал, благодаря чему происходит "реанимация" Минского процесса

Новости Украины: Глава партии "Слуга народа" заявил о "реанимации" Минского процесса.

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил о начавшейся "реанимации" Минского процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом Разумков сказал в комментарии журналистам в Киеве.

"Я думаю, что по поводу карты ("Дорожной карты" имплементации Минских соглашений – Ред.) - она более чем четко прописана в тех же Минских договорённостях. Главное, чтобы все участники процесса действительно хотели ее реализации. К сожалению, мы сегодня видим немножко другую ситуацию, в первую очередь - со стороны РФ", - отметил он.

По словам Разумкова, в отношении Донбасса реализуется политика "малых шагов".

"И нам, и вам хотелось бы, чтобы это была политика "широких мазков" и возврата этих территорий, но реально, особенно на фоне того, что многое было упущено на протяжении последних пяти лет, сегодня это будет делать достаточно тяжело, и быстрым этот процесс будет назвать тоже тяжело", - сказал Разумков.

По его словам, переговоры между участниками Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе "реанимируются" благодаря возвращению в состав украинской делегации Леонида Кучмы.

"Мы видим определенные позитивные моменты уже. Мы видим реанимацию "Минска" благодаря тому, что президент вернул в этот процесс Кучму", - сказал Разумков.

Как сообщалось ранее, Кучма был назначен официальным представителем Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе 2 февраля 2015 года. 2 октября 2018 года он прекратил участие в работе этой группы.

3 июня президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры в рамках ТКГ возобновятся в Минске 5 июня во главе с Кучмой.

Впоследствии на сайте главы государства было обнародовано распоряжение о полномочиях Кучмы на общественных началах представлять Украину в ТКГ.