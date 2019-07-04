Скачать
Четверг, 04.07.2019
Разумков о реинтеграции Донбасса: Шапкозакидательством мы заниматься не будем
Разумков о реинтеграции Донбасса: Шапкозакидательством мы заниматься не будем
Протесты возле КСУ: Геращенко сообщила об избиении активистов "ЕС"
Протесты возле КСУ: Геращенко сообщила об избиении активистов "ЕС"
Украинские баскетболисты разгромили китайцев на Всемирной Универсиаде-2019
Украинские баскетболисты разгромили китайцев на Всемирной Универсиаде-2019
Стало известно, какая заставка на смартфон принесет удачу
Стало известно, какая заставка на смартфон принесет удачу

Разумков рассказал, благодаря чему происходит "реанимация" Минского процесса

Разумков рассказал, благодаря чему происходит "реанимация" Минского процесса
14:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Глава партии "Слуга народа" заявил о "реанимации" Минского процесса.

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил о начавшейся "реанимации" Минского процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом Разумков сказал в комментарии журналистам в Киеве.

"Я думаю, что по поводу карты ("Дорожной карты" имплементации Минских соглашений – Ред.) - она более чем четко прописана в тех же Минских договорённостях. Главное, чтобы все участники процесса действительно хотели ее реализации. К сожалению, мы сегодня видим немножко другую ситуацию, в первую очередь - со стороны РФ", - отметил он.

По словам Разумкова, в отношении Донбасса реализуется политика "малых шагов".

"И нам, и вам хотелось бы, чтобы это была политика "широких мазков" и возврата этих территорий, но реально, особенно на фоне того, что многое было упущено на протяжении последних пяти лет, сегодня это будет делать достаточно тяжело, и быстрым этот процесс будет назвать тоже тяжело", - сказал Разумков.

По его словам, переговоры между участниками Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе "реанимируются" благодаря возвращению в состав украинской делегации Леонида Кучмы.

"Мы видим определенные позитивные моменты уже. Мы видим реанимацию "Минска" благодаря тому, что президент вернул в этот процесс Кучму", - сказал Разумков.

Разумков о реинтеграции Донбасса: Шапкозакидательством мы заниматься не будем

Как сообщалось ранее, Кучма был назначен официальным представителем Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе 2 февраля 2015 года. 2 октября 2018 года он прекратил участие в работе этой группы.

3 июня президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры в рамках ТКГ возобновятся в Минске 5 июня во главе с Кучмой.

Впоследствии на сайте главы государства было обнародовано распоряжение о полномочиях Кучмы на общественных началах представлять Украину в ТКГ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, Леонид Кучма, "Слуга народа", Минский процесс, Дмитрий Разумков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 4 июля - Ульянов день
02 Гороскоп на сегодня, 4 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Погода в Украине: кратковременные дожди, грозы и шквалы
04 Посол оценил результаты визита Зеленского в Канаду
05 Стало известно, какая заставка на смартфон принесет удачу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Вице-президент ЕК озвучил &quot;приоритет номер один&quot; для ЕС
Вице-президент ЕК озвучил "приоритет номер один" для ЕС
Погода в Украине: кратковременные дожди, грозы и шквалы
Погода в Украине: кратковременные дожди, грозы и шквалы
Турчинов выступил против легализации марихуаны
Турчинов выступил против легализации марихуаны
Меган Маркл запрещает американским родственникам видеться с ее сыном
Меган Маркл запрещает американским родственникам видеться с ее сыном
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь