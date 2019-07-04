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У Порошенко призывают Нацсовет больше не медлить с лицензией "Армия FM"

У Порошенко призывают Нацсовет больше не медлить с лицензией "Армия FM"
16:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины: В "Евросолидарности" надеются, что Нацсовет по телерадиовещанию в дальнейшем не будет медлить с продлением лицензий для военного радио.

Военное радио "Армия FM" возвращает вещание на территории проведения операции объединенных сил на Донбассе, сообщили в партии "Европейская солидарность".

"Сегодня впервые за много месяцев Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания … собрал кворум для проведения заседания. На нем было принято решение о продлении лицензии военному радио "Армия FM" - ключевого источника информации в зоне боевых действий", - говорится на сайте политической силы.

Активисты партии надеются, что в дальнейшем Нацсовет не будет медлить с продлением лицензий для военного радио для временной трансляции на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и граничащей с материковой частью Украины территорией Крыма.

"Европейская солидарность" напомнила, что информационный фронт не менее важен, чем вооруженная борьба, и призвал Нацсовет рассматривать "вопросы о разрешении на временное вещание для Вооруженных сил Украины по упрощенной процедуре".

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Как сообщалось, Национальный совет на заседании 4 июля принял решение выдать разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания компаниям, у которых срок действия предыдущих разрешений завершался. Также были выданы новые разрешения на временное вещание.

Среди компаний, получивших разрешение на временное вещание на территории проведения ООС и на границе с Крымом - центральная телерадиостудия Министерства обороны Украины (Киев, позывные "Армия FM – военное радио").

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Нацсовет, Донбасс, ВСУ, Армия FM, ООС, Европейская солидарность.
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