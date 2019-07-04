Климкин назвал вмешательством в выборы созыв Россией Совбеза ООН

Новости Украины: Павел Климкин считает инициативу России созвать Совбез ООН относительно закона об украинском языке вмешательством в парламентские выборы в Украине.

Министр иностранных дел Павел Климкин считает инициативу России созвать заседание Совета безопасности ООН для обсуждения закона о функционировании украинского языка как государственного вмешательством во внеочередные выборы в Верховную Раду Украины.

Соответствующий комментарий он обнародовал в Facebook.

"Я много раз говорил, что попытки вмешательства России в наш избирательный процесс будут мощными накануне парламентских и местных выборов, а не президентских. Или у кого-то есть сомнения, что означает стремление Российской Федерации созвать Совет Безопасности ООН относительно нашего закона о языке буквально за несколько дней до выборов? Или же только что обнародованное решение об увеличении масштабов раздачи российских паспортов у нас, в Украине?", - написал Климкин.

Также министр обратил внимание на интервью российского президента Владимира Путина итальянской Corriere della Sera.

"Судя по стилю, интервью серьезно редактировали и дотачивали. Говоря об Украине, среди наших якобы вызовов Путин вспоминает межконфессиональные отношения и, как он выражается, «разгул неонацизма». Ждем попыток обсуждения этих вопросов на международных площадках или «тематических» провокаций. А, скорее всего, и того, и другого", - отметил Климкин.

Напомним, Россия созывает заседание Совет безопасности ООН по украинскому языковому закону.

"Украинская делегация в ООН неоднократно заявляла, что языковой закон является внутренним вопросом нашего государства. Совет Безопасности к нему не имеет отношения", – сказано в сообщении представителей Украины в ООН.