Климкин о сменщике Могерини: Мне очень импонирует Жозеп Боррель

Новости Украины: Глава МИД Павел Климкин положительно оценивает кандидатуру главы МИД Испании на пост высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики.

Министр иностранных дел Павел Климкин положительно оценивает кандидатуру главы внешнеполитического ведомства Испании Жозепа Борреля Фонтельеса на пост высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, который должен заменить на этом посту Федерику Могерини.

Об этом Климкин сообщил в социальной сети Facebook.

Дипломат заявил, что многие журналисты и эксперты интересуются его оценкой нового руководства Европейского Союза.

”Могу сказать, что мне очень импонирует Жозеп Боррель, человек мудрый, опытный, а главное - человек с принципами и убеждениями. Он неоднократно помогал мне во время международных встреч. Здесь европейской дипломатии точно повезло, хотя свести воедино часто противоположные позиции стран-членов ЕС (в том случае, если эти позиции вообще есть) даже ему будет очень сложно”, - заявил Климкин.

”По остальным: как говорится, поживем - увидим. Ясно, что надо будет мощно выложиться, чтобы Украина и мы, украинцы, стали для ЕС приоритетом. Даже не первым или вторым. И об этом следует думать уже сегодня. Уже сейчас”, - подчеркнул Климкин.