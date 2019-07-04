Климкин о сменщике Могерини: Мне очень импонирует Жозеп Боррель

Министр иностранных дел Павел Климкин положительно оценивает кандидатуру главы внешнеполитического ведомства Испании Жозепа Борреля Фонтельеса на пост высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, который должен заменить на этом посту Федерику Могерини.
Об этом Климкин сообщил в социальной сети Facebook.
Дипломат заявил, что многие журналисты и эксперты интересуются его оценкой нового руководства Европейского Союза.
”Могу сказать, что мне очень импонирует Жозеп Боррель, человек мудрый, опытный, а главное - человек с принципами и убеждениями. Он неоднократно помогал мне во время международных встреч. Здесь европейской дипломатии точно повезло, хотя свести воедино часто противоположные позиции стран-членов ЕС (в том случае, если эти позиции вообще есть) даже ему будет очень сложно”, - заявил Климкин.
”По остальным: как говорится, поживем - увидим. Ясно, что надо будет мощно выложиться, чтобы Украина и мы, украинцы, стали для ЕС приоритетом. Даже не первым или вторым. И об этом следует думать уже сегодня. Уже сейчас”, - подчеркнул Климкин.