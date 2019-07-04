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Четверг, 04.07.2019
Суд обязал провести пережеребьевку партий: уже напечатано 5 млн бюллетеней
Суд обязал провести пережеребьевку партий: уже напечатано 5 млн бюллетеней
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Суд обязал провести пережеребьевку партий: уже напечатано 5 млн бюллетеней

Суд обязал провести пережеребьевку партий: уже напечатано 5 млн бюллетеней
19:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Суд постановил провести пережеребьевку партий перед выборами, ЦИК уже готовит апелляцию.

Шестой Апелляционный административный суд принял решение провести пережеребьевку партий, сообщает гражданская сеть "Опора" на своей странице в соцсети Facebook со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии Татьяну Слипачук.

Как отмечается в сообщении, Слипачук добавила, что это решение суда будет оспариваться ЦИК.

В "Опоре" отмечают, что уже напечатано около 5 млн бюллетеней для внеочередных парламентских выборов, запланированных на 21 июля.

Как сообщалось, 29 июня во исполнение решения Верховного Суда ЦИК зарегистрировала кандидатов в народные депутаты по списку партии "Рух Новых сил Михаила Саакашвили", однако перед этим уже было проведена жеребьевка относительно очередности партий в избирательном бюллетене и утверждена форма, цвет и текст бюллетеня.

30 июня пресс-служба ЦИК сообщила, что "Рух новых сил Михаила Саакашвили" зарегистрирована в избирательном бюллетене под номером 22 без проведения жеребьевки. На совещании Комиссии. В ЦИК указали на то, что во время проведения агитации политические партии широко используют номера, определенные во время жеребьевки, как элемент идентификации политической партии в избирательном бюллетене, поэтому изменение таких номеров может привести к дезориентации избирателя при формировании его воли и искажения волеизъявления.

Позже Саакашвили выступил категорически против повторной жеребьевки по определению номеров политических партий в бюллетенях и заявил, что партия "Рух новых сил" не намерена инициировать проведение каких-либо бюрократических процедур.

Ранее сообщалось, Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты Украины во время внеочередных парламентских выборов 21 июля.

Центральная избирательная комиссия 2 июля на выполнение решений Верховного суда зарегистрировала бывшего главу Администрации президента Януковича Андрея Клюева и видеоблоггер Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах 21 июля. Ранее Клюеву и Шарию было отказано в регистрации в связи с несоблюдением ими нормы закона о проживании на территории Украины в течение последних пяти лет.

 

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Все по теме:

ЦИК, Опора, Партии, Выборы в Раду, Парламентские выборы 2019, Пережеребьевка партий.
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