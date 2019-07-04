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Глава МИД Чехии на фоне скандала с министром культуры: Я готов уйти в отставку

Глава МИД Чехии на фоне скандала с министром культуры: Я готов уйти в отставку
20:02 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: Facebook

Новости Украины: Отказ президента Чехии подписывать представление о назначении министра культуры спровоцировал политический кризис в стране.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что готов уйти в отставку, и выразил сомнение в сохранении правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Actualne.cz.

Поводом к обострению кризиса стало то, что президент Чехии Милош Земан отказался подписывать правительственное представление на назначение на должность министра культуры кандидатуры от социал-демократов.

Такой демарш принудил ČSSD говорить о возможности выхода из коалиции.

Заявление социал-демократа Петршичека прозвучало сразу после завершения встречи между главой социал-демократов Яном Гамачеком, премьером Андреем Бабишем и президентом Земаном, которая не принесла никаких сдвигов.

"Мы не являемся партией одного человека, ČSSD обсудит следующие шаги на заседании Бюро. Лично сейчас я не вижу много возможностей, как CSSD может продолжать в правительстве, особенно когда нарушается конституция. Я готов уйти в отставку", - сказал он.

В Чехии может расколоться коалиция из-за решения Земана

Недавно парламент Чехии не собрал достаточно голосов для объявления вотума недоверия правительству премьер-министра Андрея Бабиша. Голосование прошло на фоне крупнейшего протеста со времен независимости, который состоялся в Праге. Протестующие требуют отставки Бабиша из-за злоупотреблений грантами ЕС в пользу собственного бизнеса.

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Чехия, Милош Земан, Томаш Петршичек.
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