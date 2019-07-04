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Недружественная риторика Сийярто: Божок встретился с послом Венгрии

Недружественная риторика Сийярто: Божок встретился с послом Венгрии
21:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: МИД

Новости Украины: Божок встретился с послом Венгрии из-за заявлений главы МИД Сиярто в Канаде.

В.и.о. министра иностранных дел Украины Егор Божок провел беседу с послом Венгрии Иштваном Ийдярто из-за заявлений венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто в Канаде.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"В ходе беседы в.и.о. министра обратил внимание на то, что, несмотря на все усилия украинской стороны, направленные на решение вопросов, которые бросают тень на дружественный характер отношений между нашими государствами, венгерская сторона продолжает публичную риторику, которая вызывает удивление", - говорится в сообщении.

Божок подчеркнул, что у украинской стороны вызвали удивление последние высказывания министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в рамках Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто, которые не соответствуют рекомендациям Венецианской Комиссии и предыдущим договоренностям.

МИД Украины возмутили слова Сийярто: вызван посол Венгрии

"Украинская сторона выполнила рекомендации Венецианской Комиссии и пошла на встречу венгерской стороне по имплементации Закона Украины "Об образовании". В Законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятом 25 апреля этого года учтена просьба венгерской стороны о продлении переходного периода до 2023 года", - говорится в сообщении.

Божок напомнил, что во время его визита в мае 2019 в г. Будапешт украинской стороной инициирована разработка алгоритма урегулирования неконструктивных вопросов в украинско-венгерских отношениях. Ответ на предложения украинской стороны пока не получены.

Украинская сторона готова к конструктивному диалогу по решению вопросов повестки дня украинско-венгерских отношений.

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Венгрия, МИД Украины, Венецианская комиссия, Закон об образовании, Петр Сийярто.
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