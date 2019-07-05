ЦИК отменила регистрацию 8 кандидатов-мажоритарщиков

Новости Украины: Центризбирком отменил регистрацию 8 кандидатов в народные депутаты Украины.

ЦИК отменила регистрацию кандидатов в народные депутаты по одномандатным избирательным округам на внеочередных парламентских выборах в соответствии с их заявлениями об отказе от баллотирования.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе ЦИК.

"Рассмотрев заявления кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОИО в порядке самовыдвижения, об отказе баллотироваться кандидатами на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, Комиссия отменила регистрацию 8 кандидатов в народные депутаты Украины", - говорится в сообщении.

Так, отменена регистрация: Гудзенко Виталия Михайловича и Гудзенко Виталия Александровича в округе №92 в Киевской области; Василия Горбаля в округе №93 в Киевской области; Александра Таможнего - в округе №96 в Киевской области; Валерия Андрикевича, Дмитрия Анциферова, Виталия Баранского, Игоря Баранского - в ОИО №133 в Одесской области.