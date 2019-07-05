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Пятница, 05.07.2019
Зеленский назначил двух заместителей главы СБУ и начальника ГСУ СБУ
Зеленский назначил двух заместителей главы СБУ и начальника ГСУ СБУ
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Зеленский назначил двух заместителей главы СБУ и начальника ГСУ СБУ

Зеленский назначил двух заместителей главы СБУ и начальника ГСУ СБУ
10:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Зеленский назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко замглавы СБУ, а Тиводара - начальником ГСУ СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана Тиводара начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ главы государства №480/2019 от 4 июля опубликован на его официальном сайте в пятницу.

Тиводар 1970 года рождения, военную службу в органах СБУ начал в 1996 году. В 2007 году занял должность заместителя начальника управления СБУ в Закарпатской области, а в 2008-2009 годах возглавлял управление. После этого он несколько лет занимал должность офицера действующего резерва управления СБУ во Львовской области в органах государственной власти.

В 2014 году Тиводар занял должность заместителя начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины и пребывал на этой должности до настоящего времени.

Помимо этого Зеленский своими указами назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями руководителя Службы безопасности Украины.

"Назначить Дублика Анатолия Ярославича заместителем главы Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа №479/2019 от 5 июля, опубликованном в пятницу утром на сайте главы государства.

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Также Зеленский назначил заместителем руководителя Службы безопасности Украины Александра Карпенко.

"Назначить Карпенко Александра Ивановича заместителем главы Службы безопасности Украины", - говорится в опубликованном в пятницу утром на сайте президента указе №478/2019 от 4 июля.

До этого назначения Карпенко занимал должность начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, откуда был уволен указом №477/2019 от 4 июля, также опубликованном в пятницу утром, вместе с указом о новом назначении.

Анатолий Дубюлик ранее занимал должность начальника одного из департаментов СБУ.

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СБУ, Владимир Зеленский, Анатолий Дублик, Александр Карпенко, ГСУ СБУ, Богдан Тиводар.
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