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Климкин о преемнике Пристайко: Я желаю ему быть назначенным

Климкин о преемнике Пристайко: Я желаю ему быть назначенным
20:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Павел Климкин поддержал кандидатуру Пристайко и советует ему стать ”органической частью” команды Зеленского.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин советует Вадиму Пристайко, которого президент Владимир Зеленский предлагает назначить на должность главы МИД, стать ”органической частью” команды нового президента.

Об этом Климкин сказал в эфире телеканала ”Прямой”.

Климкин отметил, что знаком с Пристайко уже много лет.

”Он был одним из тех, кого я посоветовал президенту Зеленскому. Он - профессионал. Очень важно, чтобы он сейчас стал органической частью этой команды, поскольку так, как принимаются решения, так, как они будут реализовываться, - очень важно быть органической частью команды. Я желаю ему быть назначенным”, - заявил Климкин.

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Он добавил, что внешняя политика Украины при президенте Зеленского должна оставаться системной и последовательной.

Ранее сообщалось, что народные депутаты не поддержали отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина. 

Партия Порошенко "Европейская Солидарность" поддерживает инициативу назначения Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел Украины.

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МИД Украины, Владимир Зеленский, Павел Климкин, Вадим Пристайко.
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