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Парубий - Зеленскому: Вы больше не имеете права ветировать закон о ВСК

Парубий - Зеленскому: Вы больше не имеете права ветировать закон о ВСК
11:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Парубий направляет Зеленскому письмо с требованием немедленно подписать закон о ВСК, где речь идет о комиссии по вопросу импичмента президента.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий направляет президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо с требованием немедленно подписать закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях ВР (№1098), в котором говорится о специальной временной следственной комиссии по вопросу импичмента президента.

Об этом он заявил в сессионном зале парламента.

"Я сегодня направляю официальное письмо к президенту Украины Зеленскому с требованием немедленно подписать закон Украины о временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", - сказал Парубий.

Он добавил, что согласно законодательству, президент имеет 15 дней после получения закона, чтобы подписать его либо вернуть его парламент со своими предложениями для повторного рассмотрения.

Спикер отметил, что такой срок истек 27 июня.

"Поэтому, закон, согласно Конституции Украины, считается одобренным Президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован. Господин Зеленский, информирую Вас, что Вы больше не имеете права ветировать закон о ВСК, сейчас Вы можете его только подписать. Если он будет ветирован, это будет нарушением закона", - подчеркнул Парубий.

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Председатель ВР напомнил, что этот закон, в частности "четко устанавливает и описывает процедуру и парламентского контроля временных следственных комиссий, и также импичмента президента".

"Я сегодня это письмо официально направляю. И я убежден, что президент Украины не будет нарушать не только закон, но и Конституцию Украины, и в ближайшие дни подпишет закон о временных следственных комиссиях", - сказал Парубий.

Как сообщалось ранее, 6 июня Верховная Рада приняла закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях ВР (№1098), в котором говорится о специальной временной следственной комиссии по вопросу импичмента президента. За это решение проголосовали 279 народных депутатов из 353 зарегистрированных в сессионном зале.

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Верховная Рада, ВСК, Импичмент, Андрей Парубий, Владимир Зеленский.
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