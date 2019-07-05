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ГПУ направила в суд просьбу об аресте имущества Ющенко

ГПУ направила в суд просьбу об аресте имущества Ющенко
11:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Генпрокуратура просит арестовать имущество Ющенко в рамках дела о пособничестве Януковичу в завладении Межигорьем.

Следователь Генеральной прокуратуры Украины просит суд арестовать имущество третьего президента страны Виктора Ющенко, сообщил руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"В рамках расследования уголовного производства по подозрению Ющенко в пособничестве Януковичу в завладении Межигорьем следователь Генпрокуратуры обратился в суд с просьбой наложить арест на имущество Ющенко", - сказал Горбатюк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он добавил, что ходатайство о наложении ареста в суд передано, но дата рассмотрения пока не назначена.

Ранее народный депутат Украины Сергей Лещенко сообщил о том, что Генпрокуратура уведомила Ющенко о подозрении по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины в деле о выведении резиденции "Межигорье" из госсобственности в 2007 году.

В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили, что Ющенко подозревается в завладении комплексом зданий и сооружений резиденции "Межигорье" и домом в с.Новые Петровцы (Киевская обл.), а также земельными участками общей стоимостью 540 млн грн.

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Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, 24 мая 2019 года в ходе досудебного расследования в уголовном производстве, открытом 25 декабря 2015 года, было составлено и отправлено письменное сообщение о подозрении Ющенко.

Ющенко подтвердил факт вручения подозрения, но отверг какие-либо обвинения и заявил о политическом подтексте этого дела.

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Виктор Янукович, ГПУ, Виктор Ющенко, Межигорье, Сергей Горбатюк.
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