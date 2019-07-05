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Экс-глава проектного офиса реформ МОУ стал внештатным советником Зеленского

Экс-глава проектного офиса реформ МОУ стал внештатным советником Зеленского
15:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Зеленский назначил бывшего руководителя проектного офиса реформ МОУ своим советником.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего руководителя проектного офиса реформ Министерства обороны Андрея Загороднюка своим внештатным советником.

Соответствующий указ № 488/2019 от 5 июля размещен на сайте главы государства.

"Назначить Андрея Загороднюка Павловича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в указе.

Загороднюк – экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны, учился в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко, Университете Уарвик и Оксфордском университете.

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Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горно-добывающей и производственной отраслях. С 2014 года общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины.

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Реформы, Минобороны, МОУ, Владимир Зеленский, Андрей Загороднюк.
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