Экс-глава проектного офиса реформ МОУ стал внештатным советником Зеленского

Новости Украины: Зеленский назначил бывшего руководителя проектного офиса реформ МОУ своим советником.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего руководителя проектного офиса реформ Министерства обороны Андрея Загороднюка своим внештатным советником.

Соответствующий указ № 488/2019 от 5 июля размещен на сайте главы государства.

"Назначить Андрея Загороднюка Павловича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в указе.

Загороднюк – экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны, учился в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко, Университете Уарвик и Оксфордском университете.

Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горно-добывающей и производственной отраслях. С 2014 года общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины.