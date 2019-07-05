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Туск, Юнкер и Могерини едут к Зеленскому на саммит Украина-ЕС

Туск, Юнкер и Могерини едут к Зеленскому на саммит Украина-ЕС
15:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Телеграф

Новости Украины: В понедельник состоится саммит Украина-ЕС с участием высокопоставленных чиновников ЕС, которые обсудят реформы в Украине и Соглашение об ассоциации.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европейского совета Дональд Туск, а также высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини приедут на 21-й саммит Украина-ЕС в Киев 8 июля.

Согласно сообщению на сайте Европейского совета, президент Туск и президент Юнкер будут представлять ЕС на саммите. В свою очередь, президент Владимир Зеленский будет представлять Украину.

"На саммите ЕС подтвердит свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и реализации Минских соглашений... На повестке дня ситуация в Азовском море и дополнительные меры поддержки региона", - говорится в сообщении.

Указывается, что лидеры также поднимут вопрос предоставления российского гражданства украинцам на временно оккупированной территории Донбасса.

Кроме того, лидеры ЕС и Украины обменяются мнениями о будущих приоритетах отношений между ЕС и Украиной.

Стороны поднимут темы имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, а также торговли.

"Лидеры рассмотрят прогресс в украинской программе реформ, особенно в борьбе с коррупцией, и поддержку ЕС этому процессу. Реформы в энергетическом секторе, верховенства права также находятся на повестке дня", - рассказали в Евросовете.

Согласно программе, размещенной на сайте Евросовета, лидеры ЕС и Украины встретятся в 14:00 понедельника. Ожидается также, что пресс-конференция президентов начнется в 16:15.

Кроме того, согласно сообщению на сайте Европейской комиссии, принимать участие в саммите будут высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, а также комиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.

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В понедельник, 8 июля, в Киеве под председательством президентов Украины Владимира Зеленского, Европейского совета Дональда Туска и Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера состоится 21-й саммит Украина - Европейский Союз.

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"Лидеры обсудят вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, состояние имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - сообщается в пятницу на сайте президента Украины.

Согласно информации, по результатам саммита будет принято совместное заявление.

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Украина-ЕС, Украина, ЕС, Саммит, Дональд Туск, Владимир Зеленский, Федерика Могерини.
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