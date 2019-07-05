Рябошапка: ВАКС обрел помещение для работы

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) при содействии президента Украины Владимира Зеленского получил помещение для работы, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
"Меньше месяца назад Владимир Зеленский встретился с руководством Высшего антикоррупционного суда Украины с тем, чтобы обсудить проблемы, препятствующие начала работы суда. Сегодня, при содействии президента Украины, была решена ключевая проблема – антикоррупционный суд получил помещение для работы", - написал Рябошапка на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.
Он выразил надежду, что ВАКС как можно скорее начнет работу, и "запрос украинцев на справедливость и наказание топ-коррупционеров будет, в конце концов, удовлетворен".
Напоминаем, в мае собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) приняло решение о начале работы суда 5 сентября 2019 года. Также собрание судей ВАКС избрало главой новосозданного суда судью первой инстанции Елену Танасевич.