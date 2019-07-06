ЦИК зарегистрировала уже более 400 международных наблюдателей

Новости Украины: Центризбирком зарегистрировал 436 международных наблюдателей.

Сегодня Центризбирком зарегистрировал 119 официальных международных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

Соответствующие решение принято на заседании в пятницу вечером, сообщили Укринформу в пресс-службе Центризбиркома.

"Комиссия зарегистрировала 119 официальных наблюдателей от иностранного государства и международной организации на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

В частности, зарегистрированы 105 наблюдателей от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), десять – от Комитета "За открытую демократию", четверо – от Словацкой Республики.

Таким образом, всего ЦИК зарегистрировала 436 официальных наблюдателей на внеочередных парламентских выборах, а именно: от трех иностранных государств – 11 человек, от десяти международных организаций – 425 человек.