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Зеленский ждет реальной поддержки от европейских партнеров

Зеленский ждет реальной поддержки от европейских партнеров
07:17 Сегодня Телеграф Фото: АП

Новости Украины: Владимир Зеленский ожидает от Европы реальных действий, а не только слов поддержки Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от западных политических лидеров не только слов поддержки в адрес Киева, но и "реальных поступков". Об этом он сказал в пятницу, 5 июля, в интервью DW во время визита в Краматорск, передает УНН.

Отвечая на вопрос корреспондента издания о том, чувствует ли он поддержку Запада на фоне возвращения российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), Зеленский заявил, что в максимальной поддержке Киева во время встреч его заверили канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В то же время он назвал возвращение российской делегации в ПАСЕ "реальным поступком".

"Я очень надеюсь, что с их стороны будут все же поступки более серьезные — не просто на словах поддерживать Украину, а будут реальные действия", — добавил Зеленский. Также, по его словам, такая поддержка является единственным шансом для войны дипломатическим путем.

Итоги 5 июля: Зеленский в Краматорске, Ющенко - пособник Януковича, бюллетени

Президент Украины отметил, что рассчитывает на проведение встречи внешнеполитических советников в "нормандском формате", которая запланирована на 12 июля, и что она не будет сорвана российской стороной. Проведение этой встречи было анонсировано во время визита Зеленского в Берлин в июне.

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Украина, ЕС, Краматорск, Владимир Зеленский.
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