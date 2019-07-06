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Суббота, 06.07.2019
Итоги 5 июля: Зеленский в Краматорске, Ющенко - пособник Януковича, бюллетени
Итоги 5 июля: Зеленский в Краматорске, Ющенко - пособник Януковича, бюллетени
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Итоги 5 июля: Зеленский в Краматорске, Ющенко - пособник Януковича, бюллетени

Итоги 5 июля: Зеленский в Краматорске, Ющенко - пособник Януковича, бюллетени
07:11 Сегодня Телеграф Фото: АП

Новости Украины: Владимир Зеленский назначил главу Донецкой ОГА и осуществил визит в Краматорск. Ющенко подозревают в пособничестве Януковичу. Реакции на решение суда

Продуктивный Зеленский

Президент Владимир Зеленский освободил Александра Куця от должности председателя Донецкой областной государственной администрации и назначил на эту должность Павла Кириленко.

"Освободить Куця Александра Ивановича от должности председателя Донецкой областной государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", - говорится в указе №481/2019.

Зеленский о главе Донецкой ОГА: Павел - такой же украинец, как и мы

Президент Украины Владимир Зеленский в Краматорске представил нового главу Донецкой областной государственной администрации, военного прокурора Павла Кириленко, и отметил, что Донбасс является очень важным и сложным регионом, за которым сейчас следит весь мира и вся Украина. 

Президент Украины Владимир Зеленский также считает, что процессы завершения войны на Донбассе и восстановления региона должны идти параллельно. 

"Я думаю, что нам не надо все время говорить, что те виноваты, виновата война. Мы обязаны это сделать параллельно. Параллельно заканчивать войну и параллельно думать о наших людях, и действительно восстановить Донбасс", - сказал президент на представлении нового главы Донецкой ОГА Павла Кириленко в пятницу в Краматорске. 

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает важность борьбы за умы жителей временно оккупированных территорий Донбасса и облегчение для них решения важных насущных вопросов.

"Важно возвращение ментально наших людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Это стабильная выплата пенсий, удобное пересечение КПВВ. Много вопросов", - сказал президент на представлении нового главы Донецкой ОВГА Павла Кириленко в пятницу в Краматорске.

Напоследок Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто в 2014 году участвовал в освобождении Краматорска и Славянска от российской оккупации, и жителей этих городов за проявленную гражданскую позицию.

Подозрения Виктору Ющенко

Следователь Генеральной прокуратуры Украины просит суд арестовать имущество третьего президента страны Виктора Ющенко, сообщил руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Ющенко обратился к Луценко с просьбой вмешаться в дело о Межигорье

"В рамках расследования уголовного производства по подозрению Ющенко в пособничестве Януковичу в завладении Межигорьем следователь Генпрокуратуры обратился в суд с просьбой наложить арест на имущество Ющенко", - сказал Горбатюк в пятницу.

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, 24 мая 2019 года в ходе досудебного расследования в уголовном производстве, открытом 25 декабря 2015 года, было составлено и отправлено письменное сообщение о подозрении Ющенко.

Ющенко подтвердил факт вручения подозрения, но отверг какие-либо обвинения и заявил о политическом подтексте этого дела.

В ЦИК не готовы перепечатывать бюллетени

В Центральной избирательной комиссии Украины заявляют, что следствием выполнения решения Шестого апелляционный админсуда о проведении повторной жеребьевки партий на внеочередных выборах в Верховную Раду станет невозможность в срок напечатать необходимое количество бюллетеней.

"В случае необходимости проведения новой жеребьевки следствием будет невозможность своевременной печати необходимого количества бюллетеней Государственным предприятием "Полиграфический комбинат" Украина "по изготовлению ценных бумаг" и обеспечения их доставки для проведения голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой ЦИК в пятницу днем.

По словам председателя партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, решение суда о пережеребьевке партий для определения их номеров в бюллетене может сорвать парламентские выборы, запланированные на 21 июля.

"На самом деле ситуация довольно опасная. Потому что, насколько мне известно, часть бюллетеней уже напечатано. 5 млн 200 тысяч. Это означает, что израсходована часть бюджетных средств, и это может привести к срыву выборов", - отметил политик.

Напомним, Шестой Апелляционный административный суд принял решение провести пережеребьевку партий, сообщает гражданская сеть "Опора" на своей странице в соцсети Facebook со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии Татьяну Слипачук.

В "Опоре" отмечают, что уже напечатано около 5 млн бюллетеней для внеочередных парламентских выборов, запланированных на 21 июля.

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Донбасс, ЦИК, Виктор Ющенко, Краматорск, Владимир Зеленский, "Слуга народа".
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