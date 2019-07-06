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У Чубарова истек запрет на въезд в Крым: когда депутат вернется домой

У Чубарова истек запрет на въезд в Крым: когда депутат вернется домой
10:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Закончился пятилетний срок запрета на въезд в Крым нардепу Рефату Чубарову, однако он не поедет домой.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров сообщил, что 5 июля исполнилось ровно пять лет, как российские власти запретили ему въезд в аннексированный Крым.

"Сегодня истекает пятилетний "запрет" органов России, страны – оккупанта, на мой въезд в Крым… Казалось бы, можно поехать домой, обнять маму, близких... Но и тут российские оккупанты уже подготовились, заочно приговорив к аресту за якобы совершение мной неких "преступлений против основ конституционного строя и безопасности Российского государства", - написал Чубаров на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что Россия "может стать демократической, успешной, добрососедской".

Чубаров назвал условие возвращения водоснабжения Крыма

"…Только в том случае, когда нынешние ее правители сядут на скамью подсудимых Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьёзные нарушения международного гуманитарного права, совершённых против Украины с февраля 2014 года, а многие порабощенные коренные народы РФ реализуют свое право на свободное развитие вне диктата Москвы", - добавил глава Меджлиса крымских татар.

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Украина, Крым, РФ, Рефат Чубаров.
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