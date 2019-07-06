Зеленский представил нового главу Львовской ОГА

Новости Украины: Ранее председателем Львовской ОГА был Олег Синютка, который возглавлял администрацию более четырех лет — с декабря 2014.

Президент Украины Владимир Зеленский официально представил нового главу Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского.

Представление состоялось во Львовском национальном университете имени Ивана Франко во время рабочей поездки Зеленского на Львовщину.

На церемонии представления присутствовал глава Офиса Президента Андрей Богдан и Львовский городской председатель Андрей Садовый.

Зеленский напомнил, что просил львовян через соцсети помочь определиться с кандидатурой на должность председателя ОГА. В результате опроса больше всего голосов среди трех предложенных кандидатов набрал именно Мальский.

Указ о назначении Мальского председателем Львовской ОГА Президент подписал 5 июля.

35-летний Маркиян Мальский, руководитель Западноукраинского отделения объединения "Арцингер". Докторант Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко. Имеет образование экономиста-международника и юриста. Начинал карьеру помощником адвоката, был юристом на нескольких частных предприятиях, ассистентом кафедры теории и философии права Национального университета "Львовская политехника".

Мальский является сыном декана факультета международных отношений ЛНУ имени И.Франко.

До назначения председателем Львовской ОГА Мальский был почетным консулом Австрии в Львове, внештатным советником председателя Львовской облгосадминистрации по вопросам внешнеэкономической деятельности, а также заместителем председателя Консультативного совета при прокуратуре Львовской области.

В прошлом созыве Верховной Рады был помощником на общественных началах депутата Михаила Хмиля от "Батькивщины". Женат, имеет двух сыновей.

Ранее председателем Львовской ОГА был Олег Синютка, который возглавлял администрацию более четыре года — с декабря 2014.