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Суббота, 06.07.2019
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Порошенко настаивает на усилении санкций против РФ

Порошенко настаивает на усилении санкций против РФ
18:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Европейская солидарность

Новости Украины: Порошенко считает, что европейские партнеры должны усилить санкционное давление на Россию.

Руководство Украины и ЕС на саммите 8 июля должны не просто подтвердить совместное стремление к солидарности в контексте российской агрессии на Донбассе, должна быть определена стратегия наращивания санкционного давления.

Об этом говорится в статье пятого президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко для издания EUobserver, опубликованной накануне саммита Украина-ЕС, сообщает Евросолидарность.

"Больше санкций, шире по объему и более эффективных по влиянию, включая непризнание российских паспортов, выданных в нарушение международного права и украинского законодательства", – подчеркивает Порошенко.

"Последние инициативы доброй воли нового руководства Украины относительно прекращения огня и долгожданного разграничения в Станице Луганской не получили встречных жестов со стороны России. Напротив, только в июне Украина потеряла 11 военнослужащих и около 80 были ранены", – напомнил лидер "Европейской Солидарности".

Он в очередной раз отметил, что единственно возможным решением мирного урегулирования является введение миротворческой миссии на всей территории ОРДЛО.

"Нам нужны совместные подходы к продвижению инициативы Украины относительно развертывания многонациональной миссии под эгидой ООН на Донбассе, а также для дальнейшего давления на Кремль с целью освобождения украинских граждан, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и многих других, которых незаконно удерживают в России", – отметил Порошенко.

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"Россия не выполнила приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и не освободила 24 украинских военнослужащих и не вернула 3 судна. Саммит должен согласовать дальнейшее усиление Азовского пакета санкций и давления на Россию для обеспечения беспрепятственного и свободного прохода в Азовское море", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, 8 июля руководители Европейского Союза и президент Украины соберутся в Киеве на XXI Саммите Украина-ЕС.

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ЕС, Россия, Санкции, Петр Порошенко.
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