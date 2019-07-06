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Порошенко напоминает: Россия обязана вернуть моряков

Порошенко напоминает: Россия обязана вернуть моряков
22:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Порошенко подчеркнул, что Россия обязана немедленно вернуть украинских моряков.

Россия обязана выдать украинских моряков, захваченных в плен в Керченском проливе, немедленно и без каких-либо дополнительных условий, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время встречи с жителями города Надворной на Прикарпатье, сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

"В соответствии с директивами, которые были подписаны мной как президентом Украины, МИД пошел в арбитраж по свободе судоходства в городе Гамбург. Украина выиграла процесс против России, и суд обязал Россию выдать наших моряков без каких-либо условий, потому что они не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации. Российская Федерация была признана агрессором в Керченском проливе", - напомнил Порошенко.

Порошенко отметил, что все украинские военнопленные с первого же дня отказались признать юрисдикцию России и продолжают оказывать сопротивление кремлевскому режиму. "Их надо было уговаривать: все 24 держатся, не признают юрисдикцию, отказываются давать какие-либо показания следствию и крепко держат украинскую оборону, - отметил лидер "Европейской солидарности".

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Порошенко поблагодарил отца Андрея Эйдера, заверив, что команда "Европейской солидарности" будет способствовать освобождению украинских моряков из плена.

"Никогда украинцы не станут на колени перед врагом, как бы трудно не было в российских тюрьмах - никогда они не предадут Украину. Никогда они не признают Крым российским. Никогда они не предадут присягу, потому что так Андрея воспитывал отец…Мы выиграли суд, мы выиграли бой. И я не сомневаюсь, что в ближайшее время наши ребята будут дома", - подытожил Порошенко.

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Россия, Петр Порошенко, Захваченные моряки.
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