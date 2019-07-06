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Тимошенко: Нужно менять руководство НБУ

Тимошенко: Нужно менять руководство НБУ
23:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Тимошенко: После парламентских выборов необходимо заменить руководство НБУ и его политику.

После проведения парламентских выборов необходима замена руководства Национального банка Украины и корректировка его политики, заявляет лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко, сообщает пресс-служба партии Батькивщина.

"После парламентских выборов надо немедленно сменить главу Нацбанка, его руководство и всю систему денежно-кредитной политики. И это задача для команды нового президента", - говорится в сообщении, на официальном сайте "Батькивщины", в субботу вечером.

Лидер "Батькивщины" предостерегла, что внешнее управление страной начинается с потери реального руководства над НБУ.

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"Наш Нацбанк не управляется украинской властью. И если мы пойдем на поводу внешнего управления и оставим ту тусовку, которая сегодня сидит в НБУ, у нас не будет ни экономики, ни бюджета, ни финансов", - подчеркнула Тимошенко.

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НБУ, Юлия Тимошенко, Руководство, Выборы в парламент.
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