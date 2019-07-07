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Смешко о пережеребьевке партий: решение суда – политическая манипуляция

Смешко о пережеребьевке партий: решение суда – политическая манипуляция
02:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: job-sbu.org

Новости Украины: Игорь Смшеко считает, что решение суда о повторной жеребьевке партий является политической манипуляцией.

Решение суда провести новую жеребьевку мест партий в избирательном бюллетене является политической манипуляцией, заявил лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко.

"Состоятся ли досрочные парламентские выборы? С юридической точки зрения нет возможности отменить выборы на основании, что надо провести пережеребьевку. Это политические манипуляции", - отметил Смешко, в эфире ток-шоу "Опозиция", совместного проекта телеканалов "Украина" и "Наш".

По словам Смешко, эти манипуляции направлены на то, чтобы "прощупать" пока не сильную президентскую ветвь власти.

"Президент инициировал досрочные парламентские выборы, но команда главы государства еще недостаточно прочно контролирует ситуацию в стране. Продолжается влияние на суды со стороны авторитарной олигархической системы, доставшейся от прошлого президента. Эта система показывает зубы и проверяет нервы на прочность. Но с юридической точки зрения оснований отменить выборы в Верховную Раду нет", - подчеркнул лидер партии "Сила и честь".

Напоминаем, 4 июля, Шестой апелляционный административный суд принял решение провести повторную жеребьевку партий. Об этом сообщила гражданская сеть "Опора" на своей странице в соцсети Фейсбук со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии Татьяну Слипачук, которая также заявила, что ЦИК будет оспаривать решение суда.

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Суд, Партия, Выборы в парламент, Игорь Смешко, Пережеребьевка.
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