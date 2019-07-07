Скачать
Воскресенье, 07.07.2019
Состоялись мероприятия ко Дню ВМС Украины при участии Зеленского
Состоялись мероприятия ко Дню ВМС Украины при участии Зеленского
Сурков и Волкер без Украины обсуждали "нормандский формат"
Сурков и Волкер без Украины обсуждали "нормандский формат"
Лунин станет вторым вратарем Реала
Лунин станет вторым вратарем Реала
Ивана Купала 2019: как правильно провести этот день
Ивана Купала 2019: как правильно провести этот день

"Слугу народа" покинуло 7 человек: кто эти люди

"Слугу народа" покинуло 7 человек: кто эти люди
13:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: "Слуга народа" накануне выборов исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка.

Партия "Слуга народа" на третьем этапе своего предвыборного съезда приняла решение об исключении семи кандидатов в народные депутаты из своего избирательного списка.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", 8 июля юристы партии обратятся в ЦИК с представлением об отмене регистрации этих кандидатов из списка "Слуги народа" в общегосударственном избирательном округе.

Кандидат от "Слуги народа" заявил, что имеет гражданство Израиля

Среди них – 99-й номер в списке партии, уроженец Санкт-Петербурга, замглавы Всеукраинского аграрного совета, член Украинской Рады Бизнеса, эксперт "Реанимационного пакета реформ" Михаил Соколов.

Руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук сообщила на своей странице в Facebook, что по результатам постпраймериз, на основании предоставленной гражданами через сайт партии информации, из списка "Слуги народа" были исключены также экс-начальник ГП "Государственный центр информационной безопасности" Роман Боярчук (№71), замдиректора "Компания Ферония", работавшая ранее в "Имексбанке" и банке "Пивденный", Ольга Кавун (№78), кандидат политических наук, журналист, ведущая авторского проекта Business Launch и основатель журнала People IN Анастасия Рагимова (№170), одесский предприниматель Виталий Витикач (№177).

Кроме того, по собственному желанию из списка были исключены исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова (№31) и замдиректора государственной организации "Национальный офис интеллектуальной собственности", замглавы правозащитной организации "Мемориал им.Василия Стуса", экс-главный специалист отдела режимно-секретной работы Нацбанка Украины Юрий Баланюк.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЦИК, Выборы в Раду, "Слуга народа", Парламентские выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ивана Купала 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах и открытках
02 Приметы и обряды на 7 июля - Ивана Купала
03 Ивана Купала 2019: что запрещено делать в эту ночь
04 Гороскоп на завтра, 7 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Ивана Купала 2019: как правильно провести этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Почему США не поставляют в Украину высокотехнологичное оружие
Почему США не поставляют в Украину новинки вооружения
Чего ожидать от погоды в Украине на Ивана Купала: прогноз синоптиков
Чего ожидать от погоды на Ивана Купала: прогноз синоптиков
Итоги 6 июля: Зеленский во Львове и Ужгороде, новые главы ОГА и резолюция ПА ОБСЕ
Все самые важные новости за субботу, 6 июля
&quot;Голос. Діти-5&quot;: кто станет победителем шоу
"Голос. Діти-5": кто станет победителем шоу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь