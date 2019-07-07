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Полторак на борту "TORONTO" встречался с канадской делегацией

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Полторак на борту "TORONTO" встречался с канадской делегацией
15:37 Сегодня Телеграф Фото: Минобороны

Новости Украины: Степан Полторак с делегацией Канады провел ранее анонсированную Зеленским встречу.

Министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу с канадской делегацией во главе с послом Канады в Украине господином Романом Ващуком на борту фрегата Королевских ВМС Канады "TORONTO", который сейчас участвует в проведении международных военно-морских учений "Си Бриз -2019", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как сообщили в пресс-службе, Степан Полторак высказал благодарность канадской стороне за последовательную поддержку Украины в ходе вооруженной агрессии Российской Федерации. Он отметил важность и эффективность тренировочной миссии "UNIFIER" для дальнейшей интеграции Вооруженных Сил Украины в НАТО.

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"Во время встречи стороны также обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в военно-технической сфере", - говорится в сообщении.

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ВМС Украины, Степан Полторак, Роман Ващук, ВМС Канады.
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