Выборы в Раду: ЦИК отменила регистрацию еще 11 кандидатов

Новости Украины: ЦИК на очередном заседании отменила регистрацию 11 кандидатов.

На очередном заседании Центральной избирательной комиссии была отменена регистрация 11 кандидатов в народные депутаты.

Об этом сообщили в отделе взаимодействия со СМИ секретариата Центральной избирательной комиссии.

"Рассмотрев заявления кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОВО, выдвинутых политическими партиями и в порядке самовыдвижения, об отказе баллотироваться на внеочередных выборах народных депутатов Украины, Комиссия отменила регистрацию 11 кандидатов в народные депутаты Украины. А именно: в порядке самовыдвижения - Ретивова И.А. - в ОИО № 50, Бабенко М.Н. - в ОИО № 90, Глиняного Л.П. - в ОИО № 92, Бойко А.В. - в ОИО № 97, Костяка М.М. - в ОИО № 183; выдвинутых политической партией "Оппозиционная платформа - За жизнь" - Подостройца К.А. - в ОИО № 135, Бальжик М.М. - в ОВО № 136, Граждана В.В. - в ОИО № 141, Шкаровского В.М. - в ОИО № 143; выдвинутых Политической партией "Оппозиционный блок" - Тулюлюк А.В. - в ОИО № 204, Левковского М.П. - в ОИО № 207", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ЦИК внесла изменения в свое постановление от 26 июня 2019 года №1346 "О форме, цвете и текстах избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины для голосования в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", исключив из соответствующих приложений сведения об указанных кандидатах в народные депутаты Украины.

Как сообщалось, внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.