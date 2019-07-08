Тимошенко повздорила с Геращенко на Согласительном совете

Новости Украины: На Согласительном совете произошла словесная перепалка между Юлией Тимошенко и Ириной Геращенко по поводу информационной безопасности Украины.

На Согласительном совете произошла словесная перепалка между Юлией Тимошенко и Ириной Геращенко по поводу информационной безопасности Украины.

Как передает корреспондент, на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко отметила, говоря об анонсировании телемоста с Россией в NewsOne, что надо «не заламывать руки», а принимать решение в СНБО, которая "слава богу, полностью контролируется новым президентом", и Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания, который "полностью контролируется Петром Порошенко".

Тимошенко подчеркнула: "Не надо рассказывать, что это какая-то новость, непонятная для нас история устройства телемостов - этот телемост Петр Порошенко строил 5 лет, и сейчас по этому телемосту готовятся делать очень сильную информационную атаку на Украину". Она подчеркнула, что необходимо «не причитать, а немедленно останавливать».

В ответ первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко обвинила Тимошенко в том, что она ходит на пророссийские каналы NewsOne и "112". При этом Геращенко подчеркнула, что сама она "в черных списках этих телеканалов, и ни разу приглашения мне туда не приходили на эфиры, и это знак качества".

"А здесь сидят те, кто рассказывает еще о Порошенко, а сами всю прошлую неделю провели в эфире этих телеканалов - лидеры и лидерки некоторых фракций, которые не вылезают с этих каналов, но здесь рассказывают, как нам надо жить".

После этих слов Тимошенко стала что-то кричать в ответ, но Геращенко попросила не перебивать и добавила, что Тимошенко не словом, а делом должна продемонстрировать свою позицию, и не ходить на эти телеканалы. Геращенко подчеркнула: "Докажите не словом, а делом, что для вас что-то значат ценности - не ходите на эти телеканалы, уважаемые коллеги, сидящие там годами и делающие вид, что у нас до сих пор президент Порошенко. Напомню, что у нас президент Зеленский сейчас, и не делайте вид, что Зеленский сторожит кабинет Порошенко".

Она также отметила, что, кроме бойкота каналов, должна быть и реакция, в частности Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. "Они не имеют права занимать снова импотентную позицию", - подчеркнула Геращенко.