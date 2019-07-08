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Филарету порекомендовали лекарство, которое ухудшило его здоровье

Филарету порекомендовали лекарство, которое ухудшило его здоровье
14:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Евстратий Зоря заявил об обнаружении перед Объединительным соборе нового препарата у Филарета.

Накануне Объединительного собора в прошлом году патриарху тогдашней УПЦ КП Филарету врачи порекомендовали принимать препараты, после которых он резко начал терять трудоспособность.

Об этом в интервью сказал пресс-секретарь Киевской митрополии архиепископ Евстратий Зоря.

«Октябрь-ноябрь-декабрь (в прошлом году - ред.) - очень важно было сохранить единство Киевского патриархата. Мощные силы работали на разрушение этого единства. Эти силы направляли свои усилия и против патриарха Филарета как предстоятеля», - рассказал владыка Евстратий.

Он также сообщил, что в очень короткий промежуток времени резко ухудшилось состояние здоровья патриарха. Исследуя его состояние, Зоря обнаружил новый препарат, который Филарету посоветовали принимать.

«На Покров в прошлом году патриарх вместе с митрополитом Макарием служили на Софиевской площади молебен. Там он говорил проповедь, есть видеозапись, заметно, что патриарх хорошо себя чувствует. Буквально меньше чем через пару недель в Укринформе проходит пресс-конференция. Это совершенно другое состояние. Такое впечатление, что он постарел на десять лет, он с трудом говорил, плохо выглядел. Насколько я понял, это было связано с рекомендацией принимать определенные медицинские препараты... Ситуация была странная, потому что ему порекомендовали принимать определенные препараты, и он резко начал терять трудоспособность: хуже говорить, хуже двигаться. И все это происходит в такой критический момент. Мы начали искать причину, и единственный наш вывод: действие нового препарата. Как только он перестал его принимать, он за неделю пришел в нормальную форму», - отметил владыка Евстратий.

Филарет дал интервью росСМИ: реакция ПЦУ

На уточняющий вопрос, контролировал ли сам владыка Евстратий то, что принимает патриарх Филарет, тот ответил: «К медицинской части я никогда не имел никакого отношения. У патриарха есть его племянница, которая по специальности - врач. Есть врачи, которые сопровождают его многие годы».

По мнению архиепископа, мощные силы, которые и своими, и чужими руками, работали против единства Киевского патриархата, пытались использовать все возможные средства, чтобы не допустить проведения собора.

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Филарет, Евстратий Зоря, УПЦ КП, ПЦУ.
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