Гройсман Туску о ситуации на Донбассе: Наверное, их такой ответ на ваш визит

Новости Украины: Владимир Гройсман проинформировал Дональда Туска о большом количестве обстрелов ВСУ после его визита на Донбасс.

Украина рассчитывает на непоколебимую поддержку Европейского Союза после смены руководства европейских институтов.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на совместном с председателем Европейского совета Дональдом Туском брифинге в Киеве, сообщает корреспондент.

"После переизбрания лидеров европейских институтов рассчитываем на твердую позицию Европейского Союза по поддержке выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС, а также поддержке нашей территориальной целостности. Потому что вопрос территориальной целостности Украины - это вопрос не только Украины, но и всего Европейского Союза, поскольку агрессия и военное нападение со стороны России на Украину как раз и свидетельствует, что мы имеем серьезные вызовы, пренебрежение международным правом, любыми другими моральными ценностями со стороны РФ. Более 13 тысяч погибших украинцев, более 30 тысяч раненых, развалена инфраструктура, серьезные последствия для национальной экономики - это все имеет последствия в том числе для Европейского Союза", - сказал Гройсман.

Он выразил благодарность Туску за визит на Донбасс. По мнению Гройсмана, это очень важный сигнал всему миру о неизменности поддержки Украинского государства.

"Хотел бы вас проинформировать, что после вчерашнего визита мы получили как минимум 18 нападений и обстрелов со стороны российских боевиков территории Донбасса. Это, наверное, их такой ответ на ваш визит с совершенно четкими сигналами о том, что Украине нужна территориальная целостность", - сказал Премьер-министр.

Гройсман отметил, что задача сейчас - восстановить мир, территориальную целостность и контроль над украинскими территориями, и только тогда будут сняты все блокпосты на Донбассе и начнется полноценное восстановление всего разрушенного.

"А это точно не поддерживает сейчас Россия, показывающая свою позицию относительно невыполнения плана Минских соглашений", - добавил глава правительства.