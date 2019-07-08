Зеленский в Мариинском дворце встретил руководителей ЕС, начав саммит Украина-ЕС

Новости Украины: В Киеве началась 21-я по счету встреча дипломатов топ-уровня в рамках саммита Украина-ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский встретил в Мариинском дворце руководителей Европейского Союза в рамках проведения двустороннего саммита.

Это будет 21-я встреча высокого уровня между сторонами, сообщает корреспондент.

Лидеры подтвердят укрепление политического и экономического сотрудничества между Украиной и Евросоюзом.

Также будут обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

Украинскую сторону на саммите представляет Президент Владимир Зеленский. От ЕС в Киеве присутствуют президенты Европейского совета Дональд Туск и Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Иоганнес Хан.

Как отмечает сторона Евросоюза, на встрече высшего уровня будет подтверждена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также имплементация Минских договоренностей.

В повестке дня саммита – ситуация в Азовском море. Лидеры также осудят предоставление российского гражданства украинцам на неподконтрольных территориях.

Украина и ЕС обсудят будущие приоритеты в отношениях, включая имплементацию Соглашения об ассоциации.

Лидеры обсудят прогресс украинской повестки дня реформ. В особенности речь идет о борьбе с коррупцией и поддержке Евросоюза в этом процессе.

Кроме этого, на саммите подведут итоги реформ в энергетическом секторе, в сфере государственного управления, укрепления верховенства права.

Лидеры обсудят двустороннюю торговлю в контексте имплементации экономической части Соглашения об ассоциации относительно создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ЗСТ).

По результатам встречи высокого уровня планируется подписание пяти соглашений относительно финансовой поддержки Украины со стороны ЕС для проведения реформ, а также помощи Донецкой и Луганской областям и Приазовью.