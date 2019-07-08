Зеленский сегодня принимает топ-чиновников на саммите Украина-ЕС

Новости Украины: Президент Украины в понедельник примет европейскую делегацию на саммите Украина-ЕС.

В понедельник в Киеве состоится саммит Украина - Европейский Союз.

Это уже будет 21-я встреча высокого уровня между сторонами, сообщает корреспондент.

Лидеры подтвердят укрепление политического и экономического сотрудничества между Украиной и Евросоюзом.

Также будут обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

Украинскую сторону на саммите будет представлять Президент Владимир Зеленский. От ЕС в Киеве будут присутствовать президенты Европейского совета Дональд Туск и Еврокомиссии - Жан-Клод Юнкер.

Как отмечает сторона Евросоюза на встрече высокого уровня будет подтверждена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также имплементация Минских договоренностей.

"На предыдущем заседании Европейского совета лидеры ЕС вновь решили продолжить экономические санкции ЕС в ответ на отсутствие прогресса со стороны России", - заявили в Евросоюзе.

В повестке дня саммита - ситуация в Азовском море. Лидеры также осудят предоставление российского гражданства украинцам на неподконтрольных территориях.

Украина и ЕС обсудят будущие приоритеты в отношениях, включая имплементацию Соглашения об ассоциации.

Будет рассмотрен и вопрос прогресса украинской повестки дня реформ. Особенно речь идет о борьбе с коррупцией и поддержку Евросоюза в этом процессе.

Кроме этого, на саммите подведут итоги реформ в энергетическом секторе, в государственном управлении, соблюдении верховенства права.

Одним из пунктов повестки дня станет двусторонняя торговля в контексте имплементации экономической части Соглашения об ассоциации по созданию углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ЗСТ).