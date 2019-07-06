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Порошенко поделился ожиданиями от саммита Украина-ЕС

Порошенко поделился ожиданиями от саммита Украина-ЕС
10:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Саммит Украина–ЕС может стать отправной точкой и создать амбициозные рамки для развития отношений на 5 лет.

Пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что предстоящий саммит Украина–ЕС должен дать для нового руководства страны и Евросоюза сигнал "Ни шагу назад в интеграции Украины в ЕС".

"…формула победы на высшем уровне – "Ни шагу назад в интеграции Украины в ЕС". Таким и должен быть мощный сигнал для нового руководства Украины и ЕС на последующие годы. В результате саммита лидеры должны конвертировать уникальную поддержку президента Зеленского обществом в уникальную программу интеграции для Украины. Все остальное не соответствовало бы лучшим интересам Украины и ЕС", - написал Порошенко в статье "Мое видение будущего саммита Украина-ЕС" для интернет-издания EUobserver.

По его мнению, результаты саммита, который пройдет в Киеве 8 июля, будут иметь большое значение, это мероприятие может стать отправной точкой и создать амбициозные рамки для развития отношений Украина-ЕС на ближайшие пять лет.

Порошенко озвучил ряд важных для Украины вопросов, которые, по его убеждению, следовало бы поднять в рамках саммита.

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"Нам нужны общие подходы к продвижению инициативы Украины по развертыванию многонациональной миссии под эгидой ООН на Донбассе, а также для дальнейшего давления на Кремль с целью освобождения украинских граждан, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и многих других, которые незаконно удерживаются в России", - подчеркнул он.

Пятый президент дал некоторые рекомендации нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому в преддверии саммита. "Я настоятельно призываю президента Зеленского поднять вопрос о ползучей оккупации Россией украинских СМИ и скоординировать совместные усилия с ЕС против расширения дезинформационной и пропагандистской кампании Кремля, направленной на подрыв политической стабильности в Украине", - пишет он в статье.

Порошенко также отметил важность более активного привлечения ЕС к противодействию российской эскалации в Керченском проливе и Азовском море. "Саммит должен согласовать дальнейшее усиление Азовского пакета санкций и давления на Россию для обеспечения беспрепятственного и свободного прохода к Азовскому морю. Время реализовать решение ЕС, которое было принято на прошлогоднем саммите, об оказании помощи для социально-экономической реабилитации пострадавших районов на Донбассе и Приазовье", - считает он.

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Кроме того, по словам Порошенко, пришло время для решения внедрить всеобъемлющую многолетнюю амбициозную программу ЕС по макрофинансовой поддержке Украины.

"Нужно приложить усилия по усилению экономической и отраслевой интеграции, как и регуляторной гармонизации в приоритетных секторах, включая единый цифровой рынок, энергетическую интеграцию, упрощение торговли, таможенное сотрудничество и шенгенские acquis. Необходимо сделать шаг вперед на пути к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA)… Украина должна в полной мере использовать принципы и инструменты Соглашения об ассоциации с целью обеспечения постепенной секторальной интеграции в рынок ЕС, а также создания благоприятных условий для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году", - советует пятый президент.

Он также считает необходимым усилить стратегическое энергетическое партнерство и объединить усилия для решения существующих проблем в этой сфере, включая прекращение строительства "Северного потока-2", достижение договоренности о новом контракте на транзит газа между Украиной и Россией после 2019 года на основе законодательства ЕС.

Среди других приоритетов Порошенко назвал вопрос активизации сотрудничества как с Европейским оборонным агентством, так и в рамках постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны (PESCO).

"Будьте амбициозными. Смотрите за горизонт сегодняшнего момента. Этот саммит не должен стать обычным бюрократическим упражнением", - подытожил он.

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Украина-ЕС, ЕС, Саммит, Петр Порошенко, Европейская солидарность.
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