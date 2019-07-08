О чем на саммите договорятся Украина и ЕС: комментарий Точицкого

Новости Украины: На саммите Украина-ЕС будет подписано 5 документов о сотрудничестве.

Постоянный представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий анонсировал подписание пяти документов о сотрудничестве между Киевом и Брюсселем на саммите Украина-ЕС.

"Будет пять документов", - сказал Точицкий на брифинге в понедельник в Киеве.

По его словам, в частности, документы будут касаться программ технического сотрудничества в части выполнения Cоглашения об ассоциации с ЕС, а также децентрализации и борьбы с коррупцией.

Кроме того, в планах - подписание документа о работе над инфраструктурными проектами на Донбассе.

"ЕС направил группу экспертов, которые проехали от Мариуполя до Запорожья и предложили проектнуюсумму 10 млн на инфраструктурные проекты, открытие специального офиса ЕС в Мариуполе", - рассказал Точицкий.

В проекте подготовленной по итогам саммита совместной декларации лидеров Украины и Европейского Союза были учтены почти все пожелания Украины, в частности, по санкциям против РФ, сообщил постоянный представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий.

"99% пожеланий украинской стороны были учтены. Это касается и территориальной целостности, санкций по отношению к государству-агрессору, включая также и возможные санкции за недавнюю паспортизацию", - сказал Точицкий на брифинге в понедельник в Киеве.

По его словам, ЕС идет на то, чтобы расширять интеграционные пожелания Украины в части объединения в будущем энергетических рынков, интегрирования цифровых рынков. "Мы получили позитивные сигналы по интеграции в энергетический рынок и у нас есть первые выводы по цифровой интеграции", - добавил Точицкий.