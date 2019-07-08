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Климкин о саммите Украина-ЕС: Честный разговор нам крайне необходим

Климкин о саммите Украина-ЕС: Честный разговор нам крайне необходим
12:33 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о своих ожиданиях от саммита Украина-ЕС.

Министр иностранных дел Павел Климкин убежден, что Украине и Европейскому Союзу нужен честный разговор.

Об этом глава МИД Украины написал в социальной сети Facebook.

Он напомнил, что президент Европейского Совета Дональд Туск и президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер скоро уйдут с должностей.

"Это не очень хорошо для принятия стратегических решений, но хорошо для откровенной дискуссии, которая обязательно должна состояться. Иначе для чего вообще саммит именно сейчас?" - отметил Климкин.

"Я бы вообще сделал саммит в конце года. Тогда бы это было знакомство с новым руководством. И одновременно это было бы тушение пожаров по энергетическим вопросам. Однако так или иначе честный разговор нам крайне необходим. Вместо той мифологии, которая, к сожалению, до сих пор у многих в головах в Украине", - добавил министр.

"Вместе с этим саммитом уходит эпоха таких руководителей евроинститутов, как Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер. Они на эмоциональном уровне почувствовали Майдан. Они сердцем восприняли наше стремление в Европу, как к свободе. И поэтому они понимают, почему мы никогда не сдадимся в борьбе с российской агрессией. За это их стоит поблагодарить", - подчеркнул глава МИД.

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По мнению Климкина, с преемниками на высших руководящих должностях в ЕС "придется работать больше умом, а не сердцем".

"Но и так можно построить прочные отношения. Да, сегодня в ЕС у нас немало оппонентов, но много и друзей. Должны работать. Должны оставаться проактивными. И даже наших друзей должны периодически дергать по тем вопросам, которые для нас жизненно важны. Включая Nord Stream 2 ", - добавил он.

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"Вообще друзей нужно уметь удерживать. Поскольку дружба долго строится. Но, к сожалению, быстро портится", - подытожил дипломат.

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Украина-ЕС, ЕС, МИД Украины, Павел Климкин.
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