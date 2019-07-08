Секретарь СНБО представил современную стратегию национальной безопасности

Новости Украины: Секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал о своем видении современной Стратегии национальной безопасности Украины.

Стратегия национальной безопасности создается не первый раз, но впервые она будет создана на основе нового закона "О национальной безопасности Украины", который заложил основу для структурных реформ в этой сверхважной сфере.

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк во время учредительного заседания рабочей группы по подготовке проекта Стратегии национальной безопасности, которое состоялось сегодня в Аппарате СНБО Украины, передает УНН.

По его словам, новая Стратегия "должна стать качественно другой" и несмотря на то, что в Украине уже принимались такого рода документы ранее, эта стратегия будет иметь особый характер.

"Стратегия национальной безопасности определена в соответствии с новым законом основным документом, на котором должны базироваться остальные документы стратегического планирования по отдельным направлениям обеспечения национальной безопасности", - подчеркнул Секретарь СНБО Украины.

Он также отметил, что поскольку закон устанавливает четкие сроки подготовки Стратегии, а именно максимум 6 месяцев после вступления новоизбранного президента на должность, - все участники рабочей группы должны готовить свои предложения на ранних этапах создания Стратегии.

"Времени для создания не так много, но и достаточно, чтобы создать качественный документ, который позволит Украине достойно бороться с вызовами и предотвращать их", - сказал Данилюк.

"Риски меняются. Мы бы хотели получить современную стратегию, которая реально оценивает вызовы и угрозы безопасности и приоритеты политики в этой сфере. И здесь не надо идти по каким клише, а, наоборот, начинать все с нуля и переоценивать все подходы", - сказал Секретарь СНБО Украины.

Как сообщили УНН в СНБО в ответе на запрос, новая редакция Стратегии национальной безопасности Украины должна быть представлена на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны не позднее конца ноября текущего года.

Рабочая группа по разработке новой Стратегии была создана в рамках выполнения распоряжения Секретаря СНБО, в которую вошли заместитель руководителя рабочей группы - заместитель директора Национального института стратегических исследований Константин Кононенко, а также представители Национального института стратегических исследований, других государственных органов, институты гражданского общества, иностранные эксперты.