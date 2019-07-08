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ЦИК зарегистрировала почти 500 международных наблюдателей

ЦИК зарегистрировала почти 500 международных наблюдателей
21:47 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: По состоянию на 8 июля ЦИК зарегистрировала почти 500 международных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины, которые состоятся 21 июля.

По состоянию на 8 июля Комиссией зарегистрировано 481 официального наблюдателя на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019.

"Рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 45 официальных наблюдателей от иностранного государства и международной организации на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019" - сообщает пресс-служба ЦИК.

По данным ЦИК, сегодня было зарегистрировано 12 наблюдателей от Федеративной Республики Германия, 33 - от Всемирного Конгресса Украинцев".

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"Таким образом, по состоянию на 8 июля Комиссией зарегистрировано 481 официального наблюдателя на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019. А именно: от 4 иностранных государств - 23 официальных наблюдателей, от 10 международных организаций - 458 официальных наблюдателя", - сообщили в ЦИК.

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Наблюдатели, ЦИК, Кандидаты, Центризбирком, Выборы в парламент.
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