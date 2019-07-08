ЦИК в суде добился отмены пережеребьевки партий

Новости Украины: Верховный суд за 2 недели до выборов отменил повторную жеребьевку партий.

Верховный суд Украины удовлетворил апелляцию Центральной избирательной комиссии и отменил решение Шестого апелляционного суда, который обязывал провести повторную жеребьевку номеров партий в избирательном бюллетене.

Об этом в Facebook сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

"Все же есть справедливость! Мы выиграли Верховный! Выборам 21 июля быть!", - написала Бернацкая.

В то же время ни на сайте Верховного суда, ни на его странице в Facebook пока нет сообщения о соответствующем решении.

Как сообщалось, суд обязал Центральную избирательную комиссию провести пережеребьевку партий. Соответствующий иск подала Аграрная партия Украины. Поводом для этого стало то, что партии «Движение новых сил» Саакашвили присвоили 22-й номер в бюллетене без жеребьевки. Центризбирком подал апелляцию на решение админсуда о повторной жеребьевке.

По словам председателя партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, решение суда о пережеребьевке партий для определения их номеров в бюллетене может сорвать парламентские выборы, запланированные на 21 июля.