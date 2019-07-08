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Порошенко прокомментировал итоги саммита Украина - ЕС

Порошенко прокомментировал итоги саммита Украина - ЕС
23:45 Пн, 8 Июль 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Порошенко жалеет, что на саммите Украина-ЕС не договорились об "азовских санкциях" против РФ.

Пятый президент Украины Петр Порошенко жалеет, что на саммите Украина-ЕС не удалось договориться об "Азовском" пакете санкций против России за атаку на украинские корабли в Керченском проливе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Жаль, что не удалось разработать пути продолжения санкций, в частности не удалось договориться об Азовском пакете санкций, а это очень важно", - подчеркнул он.

Также, по словам Порошенко, не удалось достичь того, чтобы в итоговую декларацию был добавлен вопрос "Северного потока-2", а до конца 2019 года осталось совсем мало.

В то же время экс-президент отметил положительные шаги, сделанные во время саммита. "Были подписаны документы по проектам, которые мы начали разрабатывать еще год и два назад, позиции по развитию причерноморского побережья, приазовского побережья, по поддержке децентрализации - это важно по текущей работе", - сказал он.

Кроме того, подчеркнул Порошенко, очень положительным является то, что одобрена четкая позиция продолжения поддержки Украины в войне против страны-агрессора. "Также мне приятно, что мы продолжили ту линию, которая была предложена мной год назад, - введение четырех союзов - таможенного, энергетического, шенгенского и цифрового", - добавил он.

Пять ключевых тезисов Зеленского на саммите "Украина-ЕС"

Как сообщалось, 8 июля в Киеве состоялся 21 саммит Украина-ЕС, по результатам которого были подписаны соглашения о финансовой поддержке гражданского общества, децентрализации, антикоррупционных мерах и реформах. В частности, соглашение о финансировании мероприятия "U-LEAD с Европой: Программа для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития - вторая фаза" предусматривает привлечение помощи ЕС общим объемом 40 млн евро на финансирование мероприятий по реализации реформы децентрализации и поддержке объединенных громад.

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ЕС, Петр Порошенко, Саммит Украина-ЕС, Азовские санкции.
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