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Вторник, 09.07.2019
Клоны "Слуги народа": Зеленский призвал украинцев быть внимательными на выборах
Клоны "Слуги народа": Зеленский призвал украинцев быть внимательными на выборах
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Клоны "Слуги народа": Зеленский призвал украинцев быть внимательными на выборах

Клоны "Слуги народа": Зеленский призвал украинцев быть внимательными на выборах
02:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина https://www.president.gov.ua

Новости Украины: Зеленский, говоря о клонах "Слуги народа" на выборах, заявил, что не имеет права влиять на ЦИК и суды и призвал быть внимательными при голосовании.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с кандидатами в народные депутаты, которые используют названия организаций, похожие или созвучные с партией "Слуга народа" на парламентских выборах.

"Я как президент Украины не могу влиять на выборы и рекламировать партию "Слуга народа". Я понимаю, для чего это делается. Очень много копий партии "Слуга народа", очень много такого на мажоритарных округах. Знаю, что партия обращалась в суд и ЦИК, но решения никакого нет", - сказал он на брифинге в понедельник после саммита Украина-ЕС.

Зеленский отметил, что не будет влиять на ЦИК и суды в этом вопросе, но очень хотел бы, чтобы люди, когда будут выбирать ту или иную партию, особенно внимательно подошли к этому вопросу.

Президент готов слушать жителей Донбасса по гуманитарным проблемам

Напомним, сегодня в рамках саммита "Украина-ЕС" Владимир Зеленский сделал ряд важных заявлений относительно евроинтеграции, проблем Донбасса, отношений с РФ и осуществления реформ в Украине.

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Все по теме:

ЦИК, Владимир Зеленский, "Слуга народа", Парламентские выборы 2019.
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