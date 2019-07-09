Клоны "Слуги народа": Зеленский призвал украинцев быть внимательными на выборах

Новости Украины: Зеленский, говоря о клонах "Слуги народа" на выборах, заявил, что не имеет права влиять на ЦИК и суды и призвал быть внимательными при голосовании.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с кандидатами в народные депутаты, которые используют названия организаций, похожие или созвучные с партией "Слуга народа" на парламентских выборах.

"Я как президент Украины не могу влиять на выборы и рекламировать партию "Слуга народа". Я понимаю, для чего это делается. Очень много копий партии "Слуга народа", очень много такого на мажоритарных округах. Знаю, что партия обращалась в суд и ЦИК, но решения никакого нет", - сказал он на брифинге в понедельник после саммита Украина-ЕС.

Зеленский отметил, что не будет влиять на ЦИК и суды в этом вопросе, но очень хотел бы, чтобы люди, когда будут выбирать ту или иную партию, особенно внимательно подошли к этому вопросу.

Напомним, сегодня в рамках саммита "Украина-ЕС" Владимир Зеленский сделал ряд важных заявлений относительно евроинтеграции, проблем Донбасса, отношений с РФ и осуществления реформ в Украине.