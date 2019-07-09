ЕС продолжит поддерживать Украину в борьбе с дезинформацией и киберугрозами

Новости Украины: ЕС обещает и в дальнейшем помогать Украине в борьбе с фейками и киберугрозами.

Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину в борьбе с гибридными и киберугрозами и противодействию дезинформации.

Об этом говорится в совместном заявлении президентов Европейского Совета Дональда Туска, Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера и Украины Владимира Зеленского по результатам 21-го саммита Украина-ЕС, которое есть в распоряжении УНИАН.

"Основываясь на успешных украинских реформах и международной поддержке со времен Революции достоинства, ЕС объявил о запуске следующих этапов программ по поддержке децентрализации, гражданского общества, борьбы против коррупции и других ключевых реформ", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину в борьбе с гибридными и киберугрозами, а также дезинформацией, в частности с помощью стратегических коммуникаций.

"Мы также отметили важные вспомогательные роли, которые играют Консультативная миссия ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности и Группа поддержки Украины Европейской Комиссии", - добавили лидеры Украины и ЕС.