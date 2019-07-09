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Разумков объяснил, почему говорит на русском языке во время эфиров

Разумков объяснил, почему говорит на русском языке во время эфиров
05:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Разумков заявил, что будет говорить по-русски, пока продолжается оккупация Донбасса и Крыма.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков будет публично говорить по-русски, пока продолжается оккупацию Донбасса и аннексия Крым - чтобы ни у кого не возникло желание защищать его от "притеснений".

Об этом Разумков сказал в программе "Свобода слова" на ICTV.

"Я говорил и говорю, что пока у нас есть оккупированные территории на Востоке, пока у нас есть аннексированный Крым, я во время эфиров буду использовать русский язык - чтобы никто не захотел приходить и меня здесь "защищать". У меня все неплохо, как у человека, который разговаривает на русском языке", - рассказал политик.

При этом он отметил, что государственный язык нужно безусловно защищать и развивать, однако это на сегодня не главная проблема общества.

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Разумков также высказал мнение, что предыдущая власть "не теми методами" популяризировала украинский язык, поскольку, на его взгляд, она прибегала в этом вопросе к принуждению.

"Я не уверен, что украинский язык является сегодня главной проблемой украинского общества. Если мы говорим о защите государственного языка, то, действительно, защищать государственный язык надо, и развивать государственный язык надо, но не теми механизмами и предложениями, которые использовали руководители предыдущей команды. Если мы говорим о популяризации украинского языка, то нужно было идти путем ( и об этом неоднократно говорил президент Зеленский) создания условий, чтобы сегодня украинский язык использовался шире. Этого не было сделано, мы пошли путем нагайки", - заявил лидер "Слуги народа".

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Донбасс, Оккупированный Крым, "Слуга народа", Дмитрий Разумков.
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