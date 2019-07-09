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Высшая квалификационная комиссия судей рекомендует уволить 23 судьи

Высшая квалификационная комиссия судей рекомендует уволить 23 судьи
09:33 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: ВККСУ рекомендует уволить 23 судьи в связи с их отказом от квалификационного оценки на соответствие должности.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) рекомендовала Высшему совету правосудия (ВСП) освободить от должностей 23 судей в связи с их отказом от квалификационного оценки на соответствие должности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВККСУ. 

“Комиссия рекомендует Высшему совету правосудия освободить 23 судей”, — говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что ВККСУ рассматривала вопрос о 25 судьях из Луганской, Донецкой областей и Крыма о внесении в ВСП представление с рекомендацией об их освобождении от должности. В результате рассмотрения ВККСУ отложила рассмотрение вопроса о двух судей: Краснодонского горрайонного суда Луганской области Виталия Воробья и Брянковского городского суда Луганской области Виталия Снегирева.

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Уточняется, что речь идет о следующих судьях:

  • Асанов Эльмир Нариманович;
  • Афанасьев Михаил Сергеевич;
  • Беляева Людмила Александровна;
  • Воробей Виталий Александрович — (пока отложено рассмотрение вопроса)
  • Готовкина Татьяна Сергеевна;
  • Данила Наталья Михайловна;
  • Дахневич Елена Дмитриевна;
  • Долотин Виктор Алексеевич;
  • Емельянова Галина Александровна;
  • Коваленко Анна Сергеевна;
  • Ковальчук Галина Леонидовна
  • Косминин Сергей Алексеевич;
  • Куриленко Олег Станиславович;
  • Печурин Евгений Юрьевич;
  • Резник Наталья Ивановна;
  • Скнарина Лилия Григорьевна;
  • Снегирев Виталий Андреевич — (пока отложено рассмотрение вопроса)
  • Тарасенко Светлана Борисовна;
  • Чернова Наталья Ивановна;
  • Чехов Евгений Николаевич;
  • Шамардина Марина Александровна;
  • Шаповал Игорь Иванович;
  • Шумов Владислав Владимирович;
  • Шумченко Лина Владимировна;
  • Шурпа Валерий Владимирович.
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Судьи, ВККСУ, судовая система, ВСП.
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