Высшая квалификационная комиссия судей рекомендует уволить 23 судьи

Новости Украины: ВККСУ рекомендует уволить 23 судьи в связи с их отказом от квалификационного оценки на соответствие должности.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) рекомендовала Высшему совету правосудия (ВСП) освободить от должностей 23 судей в связи с их отказом от квалификационного оценки на соответствие должности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВККСУ.

“Комиссия рекомендует Высшему совету правосудия освободить 23 судей”, — говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что ВККСУ рассматривала вопрос о 25 судьях из Луганской, Донецкой областей и Крыма о внесении в ВСП представление с рекомендацией об их освобождении от должности. В результате рассмотрения ВККСУ отложила рассмотрение вопроса о двух судей: Краснодонского горрайонного суда Луганской области Виталия Воробья и Брянковского городского суда Луганской области Виталия Снегирева.

Уточняется, что речь идет о следующих судьях: