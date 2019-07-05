Совет судей избрал Монича на должность председателя

Новости Украины: Председателем Совета судей Украины избран Богдан Монич.

Председателем Совета судей Украины (ССУ) избран Богдан Монич.

Как сообщила в пятницу пресс-служба Совета судей Украины в соцсети Facebook, в поддержку Монича было отдано 23 голоса.

"Я благодарю за доверие, коллеги, в том числе спасибо и тем, кто проголосовал против меня. Это говорит о том, что есть куда совершенствоваться. Мне кажется, что Совет показал, что он действительно коллегиальный орган. Надеюсь, мы и в дальнейшем будем работать слаженно ", - сказал новый председатель ССУ.

Члены Совета судей поздравили Монича с избранием.

Ранее сообщалось, члены Совета судей Украины жалуются на давление со стороны Администрации президента Владимира Зеленского.

У Зеленского заявили, что заявления со стороны представителей части судейского корпуса, связанных со старой властной системой, о конфликте с заместителем главы администрации президента Украины Русланом Рябошапкой являются наглядным свидетельством попыток самосохранения в судебной системе Украины лиц, привыкших иметь влияние на украинское правосудие в собственных или властных интересах.