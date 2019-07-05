Совет судей избрал Монича на должность председателя

Председателем Совета судей Украины (ССУ) избран Богдан Монич.
Как сообщила в пятницу пресс-служба Совета судей Украины в соцсети Facebook, в поддержку Монича было отдано 23 голоса.
"Я благодарю за доверие, коллеги, в том числе спасибо и тем, кто проголосовал против меня. Это говорит о том, что есть куда совершенствоваться. Мне кажется, что Совет показал, что он действительно коллегиальный орган. Надеюсь, мы и в дальнейшем будем работать слаженно ", - сказал новый председатель ССУ.
Члены Совета судей поздравили Монича с избранием.
Ранее сообщалось, члены Совета судей Украины жалуются на давление со стороны Администрации президента Владимира Зеленского.
У Зеленского заявили, что заявления со стороны представителей части судейского корпуса, связанных со старой властной системой, о конфликте с заместителем главы администрации президента Украины Русланом Рябошапкой являются наглядным свидетельством попыток самосохранения в судебной системе Украины лиц, привыкших иметь влияние на украинское правосудие в собственных или властных интересах.