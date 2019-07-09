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Посол Валерий Чалый объяснил, почему США ранее не продавали Украине оружие

Посол Валерий Чалый объяснил, почему США ранее не продавали Украине оружие
10:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Посол Украины в США Валерий Чалый назвал две причины, по которым США ранее отказывались продавать оружие Украине.

Уровень доверия Соединенных Штатов Америки к украинской власти после 2014 года значительно вырос, в связи с чем стала возможна продажа Украине вооружения.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал посол Украины в США Валерий Чалый.

По словам дипломата, чтобы завоевать доверие США, Украине нужно было выполнить два условия. "Нам нужно было сделать в Украине две вещи - показать, что нет коррупционной составляющей в тех поставках, которые идут из Соединенных Штатов, и что оно не попадет врагу через какие-то коррупционные действия, и что оно будет надежно сохранено от попадания на российскую сторону, будем откровенными", - пояснил Чалый.

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Посол не уточнил, какое именно оружие получит Украина, отметив лишь, что речь идет о вооружении, которое есть сейчас у американской армии.

Чалый также добавил, что только в этом году помощь США на оборону и безопасность составила 365 млн долларов, включая 50 млн долларов на летальное оружие.

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Украина, США, Оружие, Валерий Чалый, Летальное вооружение, продажа оружия.
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