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Климпуш-Цинцадзе прокомментировала cоглашения, подписанные на саммите "Украина-ЕС"

Климпуш-Цинцадзе прокомментировала cоглашения, подписанные на саммите "Украина-ЕС"
11:49 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: По мнению вице-премьера Климпуш-Цинцадзе, соглашения между Украиной и ЕС, подписанные в рамках вчерашнего саммита, не являются кредитной петлей для Украины.

Подписанные вчера пять финансовых соглашений между Украиной и Европейским Союзом не являются кредитной петлей от ЕС. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Вчера начали говорить о том, что это очередная кредитная петля от Европейского Союза, подчеркиваю, что все соглашения, которые вчера были подписаны, - они являются грантовыми, это помощь Европейского Союза в проведении в Украине реформ в области децентрализации, в антикоррупционной реформе, поддержке культуры, гражданского общества", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, в других сферах это возможность технической помощи в получении Украиной консультативной, экспертной помощи от ЕС по различным реформам.

"Поэтому это важный вклад наших европейских коллег в то, как мы дальше имеем возможность проводить реформы с их помощью, участием и поддержкой", - добавила Климпуш-Цинцадзе. 

Также она прокомментировала декларацию саммита и назвала основные приоритеты, которые были заложены еще в прошлом году на основе Соглашения об ассоциации.

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"Четыре приоритета, которые были выделены - это интеграция Украины в энергетический рынок ЕС, цифровой рынок ЕС, углубление таможенного сотрудничества по техническому урегулированию и сектор свободы, юстиции, безопасности - они нашли свое углубленное отражение в декларации саммита", - добавила вице-премьер.

Напомним, 8 июля в Киеве состоялся саммит Украина - Европейский Союз, по результатам которого были подписаны соглашения о финансовой поддержке.

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Украина, ЕС, Евроинтеграция, Саммит Украина-ЕС, Иванна Климпуш-Цинцадзе.
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