Скачать
Вторник, 09.07.2019
Зеленский внес изменения в состав набсовета "Укроборонпрома"
Зеленский внес изменения в состав набсовета "Укроборонпрома"
НАБУ сообщило о подозрении Насалику
НАБУ сообщило о подозрении Насалику
Серена Уильямс в упорной борьбе пробилась в полуфинал Уимблдона
Серена Уильямс в упорной борьбе пробилась в полуфинал Уимблдона
"Очень странные дела 3" бьет новые рекорды: что известно
"Очень странные дела 3" бьет новые рекорды: что известно

В Раде предложили наказывать за непризнание ОРДЛО и Крыма частями Украины

В Раде предложили наказывать за непризнание ОРДЛО и Крыма частями Украины
17:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Раде предлагают ввести наказание за умышленное непризнание Крыма и ОРДЛО территорией Украины.

В ВР зарегистрировали законопроект 10423 "О внесении изменений в статью 110 Уголовного кодекса Украины", которым предлагается ввести наказание за умышленное непризнание Крыма и ОРДЛО территорией Украины.

Законопроект обнародован на сайте Верховной Рады.

"Проектом предлагается уточнить формулировку статьи 110 Уголовного кодекса Украины, дополнив состав преступления формулировкой "умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей от территории Украины"", - говорится в пояснительной записке.

Авторами документа являются Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, председатель комитета по вопросам свободы слова и информационных политики Виктория Сюмар и народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова.

Министры стран ОБСЕ сегодня обсудят ситуацию в Украине

Авторы считают, что принятие законопроекта усовершенствует практику применения соответствующих положений уголовного законодательства.

Нарушение статьи 110 Уголовного кодекса (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Уголовный кодекс, Оккупированный Крым, ОРДЛО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 9 июля - День Давида Солунского (Земляничкика)
02 Погода на 9 июля: сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди
03 Красивые поздравления с днем рождения на 9 июля в прозе
04 Пять ключевых тезисов Зеленского на саммите "Украина-ЕС"
05 Гороскоп на сегодня, 9 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Могерини назвала имя кандидата в послы ЕС в Украине
Могерини назвала имя кандидата в послы ЕС в Украине
Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки
Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки
Безсмертный сменит Моцика в ТКГ
Безсмертный сменит Моцика в ТКГ
Какая стоимость продуктов по состоянию на 9 июля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 9 июля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь