В Раде предложили наказывать за непризнание ОРДЛО и Крыма частями Украины

Новости Украины: Раде предлагают ввести наказание за умышленное непризнание Крыма и ОРДЛО территорией Украины.

В ВР зарегистрировали законопроект 10423 "О внесении изменений в статью 110 Уголовного кодекса Украины", которым предлагается ввести наказание за умышленное непризнание Крыма и ОРДЛО территорией Украины.

Законопроект обнародован на сайте Верховной Рады.

"Проектом предлагается уточнить формулировку статьи 110 Уголовного кодекса Украины, дополнив состав преступления формулировкой "умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей от территории Украины"", - говорится в пояснительной записке.

Авторами документа являются Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, председатель комитета по вопросам свободы слова и информационных политики Виктория Сюмар и народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова.

Авторы считают, что принятие законопроекта усовершенствует практику применения соответствующих положений уголовного законодательства.

Нарушение статьи 110 Уголовного кодекса (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.