Климкин считает, что Путин скоро освободит украинских моряков

Новости Украины: Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить украинских моряков.

24 военнопленных украинских моряка, которые незаконно удерживаются в РФ, будут освобождены в ближайшее время.

В обмен на это президент РФ попытается получить как можно больше политических преференций.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала ATR.

"Я уверен, что их (военнопленных моряков — ред.) освободят, при чем в ближайшее время. Но для Путина важно решить этот вопрос, это мое личное мнение, — в контексте саммита G7, в контексте того, что будут встречи относительно Донбасса, возможно в нормандском формате. Он попробует это использовать именно в этом контексте. Также, конечно, для него очень важно, чтобы в Европе солидарность по поводу санкций уменьшалась. Он будет бить на конец года. <...> Путину абсолютно параллельно, кто тут сидит (российские заключенные в Украине — ред.). Его это не интересует. Его интересует получение лучшего положения для поднятия ставок. Я неоднократно говорил, что он использует парней (военнопленных моряков — ред.) как разменную монету. <...> Его конечная цель — санкции и признание России как страны, которая попадает в "нормальность". А второе — это свобода действий и возможность действовать в Украине на раскол и федерализацию", — отметил министр.

Напомним, ранее международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить два военных катера "Никополь" и "Бердянск", буксир "Яны Капу", а также 24 украинских моряков, которые были захвачены 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.