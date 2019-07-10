Скачать
Среда, 10.07.2019
Итоги 9 июля: переговоры с РФ, обыски в ФГИ и российские санкции против Грузии
Итоги 9 июля: переговоры с РФ, обыски в ФГИ и российские санкции против Грузии
Помпео: США призывают объявить "Хезболлу" террористической организацией
Помпео: США призывают объявить "Хезболлу" террористической организацией
"Потрясающие эмоции!": Свитолина прокомментировала выход в 1/2 финала Уимблдона
"Потрясающие эмоции!": Свитолина прокомментировала выход в 1/2 финала Уимблдона
Приметы и обряды на 10 июля - День Самсона
Приметы и обряды на 10 июля - День Самсона

Климкин считает, что Путин скоро освободит украинских моряков

Климкин считает, что Путин скоро освободит украинских моряков
09:10 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить украинских моряков.

24 военнопленных украинских моряка, которые незаконно удерживаются в РФ, будут освобождены в ближайшее время.

В обмен на это президент РФ попытается получить как можно больше политических преференций.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала ATR.

"Я уверен, что их (военнопленных моряков — ред.) освободят, при чем в ближайшее время. Но для Путина важно решить этот вопрос, это мое личное мнение, — в контексте саммита G7, в контексте того, что будут встречи относительно Донбасса, возможно в нормандском формате. Он попробует это использовать именно в этом контексте. Также, конечно, для него очень важно, чтобы в Европе солидарность по поводу санкций уменьшалась. Он будет бить на конец года. <...> Путину абсолютно параллельно, кто тут сидит (российские заключенные в Украине — ред.). Его это не интересует. Его интересует получение лучшего положения для поднятия ставок. Я неоднократно говорил, что он использует парней (военнопленных моряков — ред.) как разменную монету. <...> Его конечная цель — санкции и признание России как страны, которая попадает в "нормальность". А второе — это свобода действий и возможность действовать в Украине на раскол и федерализацию", — отметил министр.

ОБСЕ признала украинских моряков, захваченных РФ, военнопленными

Напомним, ранее международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить два военных катера "Никополь" и "Бердянск", буксир "Яны Капу", а также 24 украинских моряков, которые были захвачены 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Путин, Моряки, Украинские моряки, Павел Климкин, Освобождение моряков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Климкин прокомментировал видеообращение Зеленского к Путину
02 Зеленский предложил альтернативу параду на День Независимости
03 Гороскоп на завтра, 10 июля: все знаки Зодиака
04 Главы четырех таможен отстранены от исполнения обязанностей
05 Свитолина впервые пробилась в полуфинал Уимблдона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на 10 июля: будет облачно, местами пройдут дожди
Погода на 10 июля: будет облачно, местами пройдут дожди
Официальный курс валют от НБУ на 10 июля: курс гривны укрепился на 10 копеек
Официальный курс валют от НБУ на 10 июля: курс гривны укрепился на 10 копеек
Инфляция в июне замедлилась до 9%
Инфляция в июне замедлилась до 9%
Рецепт дня: хачапури по-аджарски
Рецепт дня: хачапури по-аджарски
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь